Faustine Bollaert : La mort tragique de sa meilleure amie...

Du lundi au vendredi, à 13h55 sur France 2, Faustine Bollaert présente Ça commence aujourd'hui. Dans cette émission de témoignages, l'animatrice de 39 ans recueille avec attention les émouvantes histoires de ses invités. Ce jeudi 17 mai 2018, pour Paris Match, Faustine Bollaert a accepté de se dévoiler en évoquant la mort de sa meilleure amie quand elle était enfant. Une expérience traumatisante.

C'était en novembre 1987. Faustine Bollaert a alors 8 ans. Ce matin-là, à l'école primaire Saint-Jean-de-Passy dans le 16e arrondissement de Paris, Alexandra, sa meilleure amie qui était "comme une soeur", manque à l'appel. L'animatrice raconte comment le père Escudier lui a appris la terrible nouvelle de sa mort, en échangeant longtemps avec la petite fille qu'elle était, notamment des propos emprunts de spiritualité qui lui ont été d'un grand réconfort. Malgré les attentions de ses camarades de classe, de ses enseignants et de sa famille, la petite Faustine est évidemment traumatisée par cette mort brutale et n'échappe ni aux larmes, ni aux cauchemars.

C'était il y a trente ans. Faustine Bollaert n'a pas oublié mais a refermé "une cicatrice", notamment grâce à la soeur d'Alexandra : "Elle a pris récemment contact avec moi. Nous avons échangé des photos, des souvenirs ; elle m'a expliqué les circonstances de sa disparition. C'est important pour moi, à l'aube de la quarantaine, de reconstruire toutes les pièces du puzzle."

Il y a également ces retrouvailles avec le père Escudier que l'animatrice voit comme "un signe du destin". De fait, elle lui a demandé d'officier lors de son mariage avec l'écrivain Maxime Chattam, en 2012. "Il a accepté volontiers. Sa présence à l'église m'était indispensable et vitale", souligne Faustine Bollaert. Depuis ses noces, le couple a accueilli deux enfants : Abbie (4 ans et demi) et Peter (2 ans et demi).

