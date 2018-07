Faustine Bollaert : Pourquoi les réseaux sociaux lui font "du mal" !

Le 17 juillet 2018 prochain, France 2 diffusera en prime time une nouvelle émission consacrée à l'alimentation. Intitulée À table ! Mangez sain, dépensez mois, elle sera présentée par Faustine Bollaert qui aura pour mission d'aller à la rencontrer de familles et de les aider à s'alimenter sainement.

Interrogé par TV Grandes Chaînes à ce sujet, Faustine Bollaert s'est confiée sur son rapport avec la nourriture mais aussi sur l'image de soi régulièrement chamboulée à cause des réseaux sociaux. "Je me suis aperçu que les réseaux sociaux me faisaient parfois du mal et me complexaient. Tout le monde semble si heureux sur Facebook ou Instagram... Quand tu ne te sens pas très bien dans ta peau et que tu vois qu'untel a fait une super soirée, ça peut te renvoyer à la solitude de cette même soirée où tu as cafardé toute seule."

En couple avec Maxime Chattam et maman comblée de deux enfants, l'animatrice télé assure malgré tout réussir à passer outre grâce à son équilibre familial : "Attention : j'ai une très jolie vie, un très beau couple et de merveilleux enfants ! Cela dit, comme n'importe qui, je peux être peinée et fragilisée par ce comparatif permanent sur les réseaux sociaux", peut-on lire dans les colonnes du magazine.

L'intégralité de l'interview de Faustine Bollaert est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 9 juillet 2018.