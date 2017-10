Fidji (Les Marseillais) menacée et violentée ? Elle raconte son calvaire !

Entre Fidji Ruiz et Antoine, c'est (encore) terminé !

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 2 aurait quitté le beau brun après qu'il l'a violentée, menacée de mort et volée. Une nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle a donc pris la décision de rapidement raconter son calvaire, sur Snapchat. "Il a beau essayer de retourner la situation, mais ça ne marche pas. Il y a énormément de témoins. Même s'il y a eu une rupture, on est restés quasiment un an ensemble, beaucoup. Tes amis l'ont vu, mes amis l'ont vu car tu m'as même manqué de respect devant eux. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Tu dois avoir un petit peu de mal à te regarder dans un miroir, à te faire passer pour une victime alors que tu sais très bien comment tu étais avec moi", a confié Fidji dans un premier temps.

Après quoi, l'ancienne candidate de Moundir et les apprentis aventuriers a admis qu'elle s'était brouillée avec son frère pour lui, car il n'approuvait pas leur relation. "Je me souviens très bien de ton regard et ton visage, de tout ce que tu me disais. Tu étais très conscient de ce que tu faisais. Tu savais très bien que tu dépassais les limites mais ça ne te faisait pas peur", a-t-elle ajouté, faisant référence au moment où il l'aurait menacée. Et de conclure qu'il lui a bel et bien dérobé un appareil photo.

De son côté, Antoine a également réagi aux différentes accusations dont il fait l'objet. Par le biais de sa story Instagram, il a assuré avoir quitté Fidji car il ne l'aimait plus et a nié avoir volé son appareil photo ou même sa carte de crédit comme cela a été dit. "Tout ce que je voulais, c'était la quitter (...). Maintenant, elle peut raconter ce qu'elle veut, ce n'est pas la première fois qu'elle sort des histoire farfelues, comme le jour où elle a dit qu'elle était enceinte de son ex [Ricardo Pinto, ndlr]", a-t-il conclu.

Reste à savoir quelle version des faits est la bonne.