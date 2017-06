Fifty Shades Darker : Christian Grey, très coquin en plein gala avec Ana

Disponible depuis le 13 juin, le DVD/BR de Fifty Shades Darker va faire replonger les fans de la franchise dans les scènes les plus osées et coquines du deuxième opus de la saga. Parmi elles, une séquence que nous vous proposez de découvrir...

Dans cette scène, Ana (Dakota Johnson) et Christian Grey (Jamie Dornan) assistent à un bal caritatif organisé par les parents du jeune milliardaire. Au préalable, dans un jeu de rôles sexy, Grey avait obligé Ana à porter des Ben Wa, comprendre des boules vaginales, pendant la soirée. Sauf que le moindre mouvement ou frottement peut être source de plaisir pour celle qui les porte... Et cela ne rate pour Ana qui, entre quelques pincements de lèvres ou gloussements, ne peut empêcher sa libido de grimper en flèche. Ce qui la pousse à surenchérir et à opter pour une nouvelle proposition coquine de son amant...

Dans Cinquante nuances plus sombres, C'est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgie du passé de Christian plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie commune.

Le troisième et dernier opus de la franchise érotico-romantique, Cinquante Nuances plus claires, sortira quant à lui le 7 février 2018.