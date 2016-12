Flavia Pennetta est enceinte : Fabio Fognini fou de ses premières rondeurs

Depuis leur mariage somptueux dans les Pouilles au mois de juin, Flavia Pennetta et Fabio Fognini sont sur un petit nuage. Leur premier Noël en tant que mari et femme n'aurait d'ailleurs guère pu être plus beau, puisque les deux stars italiennes du tennis mondial l'ont passé à deux et demi...

A l'approche de Noël, Flavia et Fabio annonçaient la semaine dernière la naissance prochaine de leur premier enfant. Sur leurs comptes Instagram respectifs apparaissaient simultanément la même photo et le même texte pour se réjouir publiquement de l'arrivée en 2017 de "bébé Fognetta", comme l'appelle l'heureux futur papa : "Parmi les moments de notre vie qui nous ont donné de la joie, du bonheur et de l'émotion, nous en avons eu beaucoup, aussi bien sur le court que dans notre vie privée ; mais le moment où nous avons su que nous allions devenir parents a été unique. C'est avec le coeur rempli de joie que Fabio/Flavia et moi vous annonçons la plus belle des nouvelles, qui couronne notre amour", ont écrit la gagnante de l'US Open 2015, jeune retraitée de 34 ans, et son mari, âgé de 29 ans, vainqueur en juillet dernier du quatrième titre en simple de sa carrière en Croatie, en légende d'une photo les figurant un verre à la main, les yeux dans les yeux.