Florian (Mariés au premier regard) en couple : sa folle rencontre avec sa copine

Florian est amoureux. Le 24 mars 2019, le candidat de Mariés au premier regard 2 a annoncé sur Instagram avoir retrouvé l'amour dans les bras d'une belle blonde de 28 ans. Il n'avait pas souhaité dévoiler son identité mais avait pris le temps de lui faire une belle déclaration d'amour : "Et puis un jour, ça te tombe dessus... Elle apparaît au coin d'une rue, se dirige vers toi, et à ce moment précis, tu comprends que le bonheur frappe enfin à ta porte, car tu sais tout simplement que c'est elle."

Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui est la mystérieuse femme qui fait battre son coeur. On en sait en revanche un peu plus sur les circonstances de leur rencontre. À l'occasion d'une session de questions/réponses sur Instagram, lundi 22 avril 2019, la jeune femme a dévoilé que c'est dans une rue de Marseille qu'elle avait rencontré le jeune homme de 29 ans. "Nous nous sommes vus à Marseille, face à face, au coin d'une rue. Il était charmant, avec un grand sourire communicatif. Il est génial et d'une incroyable bienveillance. (...) Il sortait d'un événement pro, moi aussi. Quelques sourires, quelques mots... Puis il m'a proposé d'aller boire un verre. Je ne parle pourtant jamais aux inconnus, j'ai hésité. Mais étant déshydratée, j'ai acceptée", a-t-elle écrit.

Depuis, ils ne se quittent plus et envisagent même de vivre ensemble : "Lui étant à Toulon et moi à Toulouse, nous hésitons encore. Pour l'instant, TGV plusieurs fois par semaine." A priori, la commerciale ne compte pas dévoiler son identité de sitôt. Le couple étant visiblement victime d'attaques et d'insultes sur les réseaux sociaux depuis la révélation de leur histoire d'amour, elle préfère rester dans l'ombre.

Certains n'ont peut-être toujours pas digéré la rupture de Florian et Emma. Pour rappel, ils s'étaient unis dans Mariés au premier regard 2. Durant plusieurs mois, ils ont vécu une histoire qui a toutefois pris fin en mars 2018. Aujourd'hui, Emma est en couple avec Laurent, également candidat de la saison 2 du programme de dating de M6. Le couple a officialisé sa relation fin décembre et ne se cache plus depuis.