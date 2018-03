Florian (Mariés au premier regard) : Son tendre message pour sa maman malade...

Florian, révélé par Mariés au premier regard 2 sur M6, est très proche de sa maman.

Dimanche 25 mars 2018, le beau jeune homme marié à Emma à la télévision a décidé de prendre publiquement la parole pour apporter son soutien indéfectible à celle qui lui a donné la vie... et qui est malheureusement malade.

"Qu'importe ce que la vie nous réserve, le cancer que tu as pu affronter, le départ de personnes chères à nos coeurs ou les infections que tu affrontes depuis quelques mois, je serai toujours là pour toi. Je t'aime maman. #plusfortsetplussoudésquejamais", a indiqué le jeune homme en légende d'un selfie en noir et blanc de sa mère et lui en bord de mer, au Lavandou.

Bien entendu, les internautes ont été touchés par cette publication pleine d'amour. "Courage à ta maman et à vous", "Très belle photo de famille, soyez fiers de vous", "Très belle photo, je vous souhaite beaucoup de belles choses ensemble ! Et un franc rétablissement à ta maman", "C'est tellement beau l'amour que tu lui portes et le soutien que tu lui donnes", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, c'est le 11 mars dernier que Florian officialisait sa rupture avec Emma. "Avec Emma, nous nous sommes rencontrés d'une manière totalement atypique, c'était le jour de notre mariage. Quelle journée magnifique ! Oui, le retour à la réalité après le voyage de noces a été très compliqué à gérer. Oui, nous avons décidé de rester ensemble après le bilan avec les experts pour nous laisser une chance d'être heureux. Oui, nous vivons notre histoire depuis quelques mois. Mais, oui, malgré l'attachement fort qui nous lie et la complicité qui règne entre nous, nous décidons de mettre un terme à notre relation pour des raisons qui nous sont propres. (...) Emma restera toujours dans mon coeur", indiquait-il sur Instagram.