Florian Thauvin et Charlotte Pirroni : Amour intense en vacances

Pour leurs vacances en amoureux, Florian Thauvin et Charlotte Pirroni ne sont pas allés très loin. Après avoir navigué dans les eaux corses, le jeune couple a largué les amarres à Monaco. Très actifs sur Instagram, le footballeur de 25 ans et le mannequin de 24 ans passent leurs journées à déguster de savoureux repas, à se baigner et à se déclarer leur amour.

Ainsi, dans la journée du 24 juillet 2018, le champion du monde et sa belle se sont adressé des mots doux sur les réseaux sociaux. "Mi amor", a publié Florian Thauvin, tandis que Charlotte Pirroni a proposé la version anglophone avec "My love". Chacun des tourtereaux a accompagné sa belle déclaration d'une photo de couple, celle de l'ancienne Miss Côte d'Azur 2014 se voulant un peu plus passionnée.