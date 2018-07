Florian Thauvin au repos, ses vacances love en Corse avec Charlotte Pirroni

L'euphorie de la Coupe du monde est retombée, un retour au calme qui permet aux joueurs de l'équipe de France de profiter enfin de quelques jours de vacances. Alors que la première journée de Ligue 1 est d'ores et déjà annoncée pour le 10 août prochain, Florian Thauvin recharge les batteries avant de retrouver ses coéquipiers de l'Olympique de Marseille.

Parti loin de la cité phocéenne durant plus d'un mois, le jeune attaquant de 25 ans originaire d'Orléans retrouve avec beaucoup de plaisir le Sud de la France. Pas seulement pour les magnifiques couleurs de la Méditerranée mais aussi et surtout pour celle dont il est épris, sa compagne Charlotte Pirroni. Si le couple n'est pas resté séparé tout le temps du Mondial puisque l'ex-prétendante au titre de Miss France s'est rendue en Russie à plusieurs reprises, c'est avec beaucoup de plaisir que les amoureux se retrouvent en vacances.

Contrairement à d'autres Bleus partis loin de la France pour changer d'air, à l'instar de son coéquipier de l'OM Adil Rami qui s'est envolé pour Los Angeles, Florian Thauvin reste dans les parages. Le footballeur profite de son repos bien mérité du côté de la Corse, sur un bateau comme l'attestent les photos et vidéos postées dans ses stories ou celles de Charlotte Pirroni.

Séparé le temps de quelques mois, le jeune couple est plus amoureux que jamais et le fait savoir. Des coeurs roses et des "mon amour" inondent les publications éphémères de Charlotte Pirroni. Le mannequin de 24 ans, miss Côte d'Azur en 2014, se montre également sans artifice, sublime au naturel.