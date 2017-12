Florian Thauvin : Le coup de gueule de la star de l'OM contre Air France

"Enfin chez lui", proclamait peu avant la trêve hivernale le quotidien L'Equipe en une, saluant la première partie de saison tonitruante de Florian Thauvin (9 buts et 11 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues), indispensable à l'Olympique de Marseille, son club de coeur, rappelé en équipe de France et suivi d'un oeil attentif par les grandes écuries européennes. Tellement chez lui sur la Canebière qu'il ferait presque mieux d'éviter d'en partir : cela lui éviterait des mésaventures avec Air France !

Comme tous ses collègues de l'OM, le jeune milieu offensif a pu, après la victoire contre Troyes le 20 décembre lors de la dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1, profiter de vacances bien méritées. Le natif d'Orléans, qui fêtera le 26 janvier prochain son 25e anniversaire, s'est donc envolé pour les fêtes de fin d'année. Le hic : ses bagages n'ont pas suivi.

"48 heures sans bagage, avec un bagage qui traverse la France sur une ligne directe qui plus est ! Merci beaucoup @AirFranceFR et au fait joyeux Noel. Ridicule", s'est énervé le footballeur sur Twitter le 25 décembre 2017, avec un émoticône qui en disait long sur sa colère. Un coup de sang public qui n'a malheureusement pas provoqué la résolution du problème : "Merci @AirFranceFR ! Troisième jour sans valise . J'adore , quel professionnalisme", a lancé l'ex-(?)compagnon de la charmante Miss Charlotte Pirroni. Outre les quelque 1500 retweets et 4000 likes reçus par ces deux publications, "Flotov" a pu compter sur l'un des comptes Twitter communautaires dédiés à l'OM pour monter au créneau : "@AirFranceFR Rendez les valises de notre Flotov bordel !", a réclamé le compte "TeamOM".