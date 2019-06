Fort Boyard : Cette star qui a toujours planté l'émission...

Samedi 22 juin 2019 à 21h, la 30e saison de Fort Boyard démarre sur France 2 dès 21h. A cette occasion, Patrice Laffont – qui a animé l'émission durant les années 90 – et son successeur Olivier Minne ont accepté de répondre aux questions de nos confrères du Parisien.

Au cours de cet entretien croisé, l'ex-animateur de 79 ans qui fait cette année son retour sur le fort avec le personnage d'Hibernatus a dévoilé le nom d'une personnalité qui a toujours fait faux-bond à l'émission. Il a commencé : "Je comprends que certains refusent de participer et ne veulent pas être filmés tout transpirants." Et de citer une star de premier plan : "Patrick Bruel m'avait dit plusieurs fois qu'il viendrait, mais il n'est jamais venu, par exemple."

Concernant son retour sous les traits d'un vieillard un brin dérangé, Patrice Laffont a aussi expliqué : "J'étais déjà revenu en tant que candidat. J'avais été nullissime. Mais là, j'étais un peu noué. Pas à cause du rôle que je joue, un type qu'on dépoussière et qui ne donne pas de moi une image très flatteuse. Mais parce que je savais que c'était la dernière fois. J'ai surtout été submergé par l'émotion au moment de partir. Quand j'ai vu les techniciens, les candidats et Olivier applaudir, j'ai versé des larmes alors que je ne suis pas le mec qui pleure facilement."

Pour la première émission de cette saison 2019, les téléspectateurs de France 2 ont rendez-vous avec l'ex-Miss France et animatrice Elodie Gossuin, avec l'animateur Bruno Guillon, avec le champion Camille Lacourt, avec lex-gagnant de Koh-Lanta et Danse avec les stars Laurent Maistret, l'animatrice Anne-Gaëlle Riccio et le comédien Gérard Vivès. Tous participent pour l'association Sourire à la vie qui accompagne les enfants atteints de cancers dans les hôpitaux par le biais d'une présence quotidienne avec des jeux éducatifs, créatifs mais aussi sportifs. Bonne chance à eux !

Les 30 ans de Fort Boyard, ça démarre le 22 juin 2019 à 21h sur France 2 !