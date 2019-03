Fouquet's : Dernière soirée people avant l'incendie des gilets jaunes...

C'est l'un des symboles de Paris. Il est impossible de le rater lorsqu'on visite les Champs-Elysées. Le restaurant gastronomique du Fouquet's est aussi connu pour sa cuisine, faite par le chef Pierre Gagnaire, que pour les personnalités politiques qui viennent y dîner. C'est cette image de "restaurant des riches" qui a conduit à ce que des éléments violents mettent le Fouquet's à feu et à sang, en marge de la manifestation parisienne des gilets jaunes, samedi 16 mars 2019.

Si Emmanuel Macron n'a jamais, en tous cas lors de son quinquennat, déjeuné au célèbre restaurant, Nicolas Sarkozy avait créé la polémique le 6 mai 2007 en y fêtant son élection. Une soirée, devenue ensuite emblématique d'un certain esprit bling-bling, avec un gratin d'hommes d'affaires, de personnalités publiques et politiques comme Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Serge Dassault, Johnny Hallyday, Jean Reno ou encore Patrick Balkany.

Vendredi 15 mars, quelques heures avant que les premiers pavés brisent les vitrines du Fouquet's, la soirée de lancement de la vodka "The french vodka" battait son plein, avec une flopée d'invités, comme il est possible de le voir sur les photos ci-dessus. Le rappeur Sadek, Lord Kossity, Félix Gray, Jean-Pierre Castaldi, Christophe Tiozzo ou encore Rémi Notta (Les Anges 10) et Sarah Martins (Les Vacances des anges 3). Le lendemain, le Fouquet's se retrouve saccagé après les premières manifestations des gilets jaunes sur les Champs-Elysées. En fin d'après-midi, celui-ci finit par être partiellement incendié. Samedi, sur la plus belle avenue du monde, la très grande majorité des commerces et des cafés-restaurants ont été dégradés, voire "quasiment détruits", a détaillé la Chambre de Commerce et d'Industrie.