France-Brésil : Édouard Philippe se lâche en tribunes pour les Bleues

Le suspense était à son comble au stade Océane du Havre, le 23 juin 2019. L'équipe de France féminine de football était opposée aux Brésiliennes dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde qui se joue dans l'Hexagone depuis le 7 juin dernier, et qui se termine le 7 juillet prochain.

Pour ce match décisif, où seule une victoire pouvait permettre aux Bleues de poursuivre leur incroyable épopée, le stade Océane affichait complet et comptait plusieurs personnalités dans ses tribunes. Parmi elles, un homme très réservé qui ne se lâche presque jamais : le Premier ministre Édouard Philippe.

Originaire de Normandie, né à Rouen, le bras droit d'Emmanuel Macron a pour l'occasion abandonné le costume-cravate au profit d'une tenue plus décontractée composée d'un pantalon bleu marine et d'une chemise aux manches retroussées et avec quelques boutons ouverts. Installé aux côtés de Jean-Michel Aulas (président de l'Olympique lyonnais), Noël Le Graët (président de la FFF) et de Roxanne Maracineanu, ministre des Sports, Édouard Philippe a laissé éclater sa joie au coup de sifflet final. Les joueuses de Corinne Diacre se sont imposées 2-1 après les prolongations. La ferveur du Premier ministre de 48 ans n'est pas sans rappeler celle de Brigitte et Emmanuel Macron au parc des Princes, lors du match d'ouverture qui avait opposé les Bleues à la Corée du Sud le 7 juin dernier.

Très heureux que l'équipe de France poursuive son incroyable épopée, Édouard Philippe a publié un message sur Twitter à l'issue de cette belle soirée. "OUIIII !!! Magnifique victoire dans un stade magnifique !! Vive les Bleues ! En avant !!", a-t-il écrit, se dévoilant le poing levé en tribunes.