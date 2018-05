France Cobain : Son ex-mari accuse sa mère Courtney Love de tentative de meurtre

Si Frances Cobain pensait s'être enfin débarrassée de son ex-mari, il faudra sans doute y repenser à deux fois. Quelques jours après qu'un juge a tranché en la faveur d'Isaiah Silva lors d'une ultime audience, l'autorisant à garder la précieuse guitare de Kurt Cobain que la jeune femme souhaitait récupérer après leur divorce (l'instrument vaudrait plusieurs millions de dollars), le site TMZ révèle ce 29 mai 2018 que l'homme de 33 ans vient de porter plainte contre son ex-belle-mère Courtney Love, l'accusant d'agression, de tentative de kidnapping et de tentative de meurtre.

Les faits remonteraient à juin 2016. À cette époque, Isaiah Silva venait de se séparer de Frances Cobain, moins de deux ans après leur mariage. Celui qui est père d'une fillette de 7 ans avec son ex Jessica Sullivan assure que Courtney Love avait organisé un complot "avec plusieurs individus pour pénétrer par effraction dans sa maison, le rouer de coups, le kidnapper et tenter de l'assassiner afin de récupérer la légendaire guitare de Kurt Cobain", lit-on.

Une star de "13 Reasons Why" accablée

Isaiah Silva inclut dans sa déposition le nom d'un proche collaborateur de Courtney Love, le manager Sam Lutfi (notamment connu pour avoir géré la carrière d'une Britney Spears à la dérive lorsque tout allait mal il y a presque une décennie de cela), assurant que ce dernier lui avait saisi les "parties génitales à travers son pantalon" avant de le menacer. En parallèle, il assure également que Sam Lutfi aurait fourni des "stupéfiants" et des médicaments psychotropes "illégaux" à Frances Cobain et Courtney Love.

Outre Sam Lutfi (43 ans), Isaiah Silva cite dans sa plainte comme coconspirateurs John Nazarian (65 ans et détective privé de sa profession), le musicien Michael Schenk et l'acteur Ross Butler (28 ans). Ce dernier est bien connu du grand public puisqu'il interprète le rôle de Zach dans la série 13 Reasons Why. Pour le moment, aucun d'eux n'a réagi à ces accusations qui avaient déjà fait l'objet d'un article dans la Page Six deux mois après les faits supposés, en août 2016.