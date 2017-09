Francis Huster : Son ex Cristiana Reali "a réussi ce qu'Adjani n'a pas fait"

Homme passionné, Francis Huster a vécu une vie passionnante. À l'aube de ses 70 ans, la figure fougueuse des planches et des écrans se confie dans les pages du magazine VSD, alors que son agenda est rempli de pièces de théâtre et que son livre, N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, sort aujourd'hui. L'entretien s'est déroulé peu avant qu'il révèle la semaine dernière sur le plateau d'On n'est pas couché avoir été violé à 12 ans, il n'évoque d'ailleurs pas ce sujet douloureux dans la revue, préférant revenir sur son amour pour la France et ses grands hommes. Les femmes auront bien sûr une place de choix dans cette interview, notamment Isabelle Adjani et Cristiana Reali.

En 1971, Francis Huster est engagé à la Comédie-Française, dont il deviendra sociétaire en 1977 et qu'il quittera en 1981. Durant cette période, il croise le chemin d'Isabelle Adjani qui figure dans la distribution de L'École des femmes, L'Avare et Ondine, comme lui. De son passage prestigieux au Français, il garde un regret : "Je me reprocherais seulement, quand j'étais amoureux d'Isabelle Adjani et que nous jouions ensemble à la Comédie-Française, de n'avoir pas su trouver les mots pour la convaincre de rester [elle quitte l'établissement en 1974 pour pouvoir tourner avec François Truffaut L'Histoire d'Adèle H.]. On aurait été les Vivien Leigh et Laurence Olivier du théâtre français. Je considère que tout est de ma faute." À cette époque, notons que l'actrice aux 5 César est aussi proche d'un autre comédien, André Dussollier. Il l'a révélé dans VSD également, sans préciser véritablement la nature exacte de leur idylle.

S'il voulait construire un couple, Francis Huster ne voulait pas fonder de famille. Une femme changera la donne et bouleversera sa vie : Cristiana Reali : "Elle a réussi ce qu'Adjani n'a pas fait, former un couple avec moi tout en défendant ensemble des pièces." Pour elle et "pour que cet amour reste beau", il accepte d'avoir des enfants. Il aura deux filles, Élisa, née en 1998, et Toscane, née en 2003, qui deviendront "sa seule histoire d'amour". Séparé de la comédienne brésilienne (avec qui il est resté en bons termes), il a réappris à se connaître pour se reconstruire et en profite au passage pour rappeler que malgré ce qui a pu être écrit, il n'est pas en couple avec Gaia Weiss.

