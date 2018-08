Francis Lalanne : Volé, il est finalement sauvé par un enfant de 11 ans

Tout est bien, qui finit bien... Francis Lalanne, revenu de Russie où il a assisté à la Coupe du monde, a posé ses valises pour quelques jours de visite à Sarlat (en Dordogne). Lundi 13 août 2018, le chanteur s'est fait voler son sac et, le lendemain, il a finalement été retrouvé.

"En visite à Sarlat, le chanteur s'était fait dérober sa sacoche contenant une somme d'argent, des papiers, des clefs, des photos, des affaires personnelles auxquelles il était très attaché. Et mardi soir, un petit garçon a retrouvé le sac dans le jardin du Plantier à Sarlat la Canéda. Son père nous a prévenus", écrit le site de France Bleu Périgord. En effet, le papa a raconté qu'après un dîner au restaurant ils sont rentrés à pied et que le jeune homme de 11 ans a vu le sac derrière un arbre. "J'ai regardé à l'intérieur et je suis tombé directement sur le passeport de Francis Lalanne. J'ai cru que c'était une blague", a relaté le père du jeune homme, prénommé Mahé.

En appelant le site de la station, qui avait relayé le vol de Francis Lalanne, le père et le fils ont fait le bonheur du chanteur. "C'est merveilleux, que Dieu bénisse ce petit garçon, je suis bouleversé, il m'a sauvé la vie", a ainsi réagi l'interprète Pense à moi comme je t'aime. A l'intérieur, tout était encore là sauf l'argent. C'est une amie qui va récupérer le bien et le chanteur ira rendre visite au garçon avant la reprise des cours chez lui à La Rochelle.

Thomas Montet