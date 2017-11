Franck Dubosc et sa femme face à Linda Hardy pour un chic dîner solidaire

Lundi 27 novembre, le Pavillon Vendôme, dans le 1er arrondissement de Paris, accueillait la soirée de gala du 25e anniversaire de la Tsédaka (solidarité de la communauté juive de France envers les plus démunis). Pour l'occasion, on a pu voir divers invités comme Franck Dubosc, parrain de l'édition 2017, au bras de son épouse.

Cette nouvelle soirée de solidarité, qui vise à contribuer à la lutte contre l'exclusion et la précarité en aidant financièrement pas moins de 134 associations, a pu compter sur un parterre de personnalités. Le comédien Franck Dubosc, choisi comme parrain, était tout sourire au côté de sa femme Danièle. On a aussi vu le comédien, metteur en scène et scénariste Steve Suissa, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Michel Jonasz (actuellement au théâtre) ou encore Linda Hardy, Gérard Garçon (président de campagne de la Tsédaka), Ariel Goldmann, Sandrine Sebbane-Tordjmann, Alexandre Arcady, Haïm Korsia (le grand rabbin de France), Alain Némarq, Géraldine Nakache (également vue le même soir à la soirée au profit de l'association Sur les bancs de l'école, dans un autre espace du Pavillon Vendôme), Serge Khalfon, Aliza Bin-Noun (ambassadrice d'Israël en France)...

"En 25 ans, près de 50 millions d'euros ont été distribués, plus de 500 000 personnes ont bénéficié d'une aide alimentaire, d'une bourse vacances, d'une aide d'urgence, que ce soit en direct ou à travers notre soutien aux associations sociales, a déclaré Gérard Garçon. Plusieurs centaines de bénévoles se sont mobilisés et continuent à le faire, animés par la volonté de faire bouger les lignes. (...) Nous avons ensemble, unis, le pouvoir de changer des vies, d'accomplir des petits miracles, de faire qu'avant les vingt-cinq prochaines années, cette campagne de l'Appel national pour la Tsédaka n'ait plus lieu d'être."

Thomas Montet