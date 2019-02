Franck Gastambide et sa chérie Sabrina Ouazani : Leur Saint-Valentin peu glamour

C'est en juin dernier que la romance entre les deux acteurs a été révélées. Sur le plateau de Salut les Terriens, la comédienne révélée par L'Esquive a été interrogée par Thierry Ardisson sur ses rapports avec l'acteur et réalisateur de Taxi 5, ce qu'elle n'a pas particulièrement apprécié et qu'elle a expliqué à Télé Star en septembre 2018 : "Ce n'était pas malveillant et puis quand on va dans ce style d'émission, on sait qu'on va aborder le sujet de la vie privée. Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur."

En effet, sur son compte Instagram, Sabrina Ouazani n'a pas publié une seule photo de son amoureux. Ce dernier l'a déjà mise en avant sur le réseau, mais avec toujours une bonne dose d'humour puisqu'il écrit en légende de son post du 31 août à l'occasion de la diffusion de Pattaya à la télévision : "Toujours entrain de me suivre celle là #MaGarsSur #LaBebomQuiMetLaPressionGarçon"