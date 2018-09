Sabrina Ouazani : Son couple révélé par Ardisson, elle lui en veut

Le 16 juin dernier, l'actrice était l'invitée de Salut les Terriens ! pour la promotion du film Break. Avec sa finesse légendaire, l'animateur avait alors révélé le nom de son célèbre compagnon, qui n'est autre que Franck Gastambide. Une intrusion dans sa vie privée qu'elle n'a que moyennement appréciée. A la question de savoir si elle lui en veut, sa réponse est claire : "Oui. Mais bon, ce n'était pas malveillant et puis quand on va dans ce style d'émission, on sait qu'on va aborder le sujet de la vie privée, a-t-elle affirmé à nos confrères. Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur."

Je les ai saoulés avec mes interviews

De son côté, Thierry Ardisson a accordé un long entretien au Parisien du 8 septembre. Celui qui vient de faire sa rentrée sur C8 admet volontiers être pénalisé par son comportement quelque peu opportun : "Depuis le temps, je connais beaucoup d'acteurs, mais beaucoup ne me calculent pas car je les ai saoulés avec mes interviews, a déclaré l'animateur de 69 ans. Si j'appelle Pierre Niney pour faire un sketch dans mon émission, il ne décroche même pas le téléphone." Faute - presque - avouée, à demi pardonnée ?