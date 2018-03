Taxi 5 : La bande-annonce enfin dévoilée !

ALERTE GENERAAAAAAALE ! Le célèbre taxi blanc marseillais est de retour pour faire parler la gomme sur le bitume. Le 11 avril sortira en salles le 5e opus de la saga Taxi, avec de nouveaux visages au menu, ceux de Franck Gastambide (qui réalise également) et de Malik Bentalha.

Le synopsis officiel : Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est muté contre son gré à la Police municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable Gang des Italiens, qui écume des bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

Dans ce nouveau volet, si les personnages de Gibert (Bernard Farcy) et Trésor (Édouard Montoute) sont de retour, les fans de la première heure n'auront pas le plaisir de revoir Daniel Morales, joué par Samy Naceri, ou bien son compère campé par Frédéric Diefenthal. "Dans mon premier traitement, Samy avait un vrai rôle : il arrivait à la fin du film pour nous aider à résoudre l'histoire, avait récemment confié Franck Gastambide à Première. Luc [Besson] m'a dit que le personnage ne pouvait pas avoir une place aussi importante parce qu'on avait besoin d'un nouveau duo de héros et que ce soit leur film. On ne pouvait pas se reposer sur les anciens." Pour autant, le metteur en scène n'a pas voulu lâcher l'affaire, lui proposant alors de faire une apparition, "en clin d'oeil", faute d'avoir pu obtenir mieux d'EuropaCorp. Après des discussions, l'affaire n'aboutit pas. "Il n'a pas voulu accepter une simple apparition, regrette-t-il. On a respecté sa décision. J'en suis triste parce que j'aurais adoré offrir ça au public."

Et du côté de Frédéric Diefenthal ? "Je m'en fous ! Et je le dis sans amertume. On me l'a proposé, mais Émilien sans Daniel, ça n'avait plus de sens", avait-il confié il y a plusieurs semaines, alors que le film était encore en montage et que Franck Gastambide laissait sous-entendre qu'on n'était pas à l'abri d'une surprise. Verdict dans les salles dans trois semaines...