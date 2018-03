Samy Naceri : Franck Gastambide révèle pourquoi il est absent de Taxi 5

Le 11 avril, le célèbre taxi blanc marseillais reviendra sur les grands écrans pour une 5e aventure. Au menu, toujours le même véhicule mais de nouveaux héros incarnés par Franck Gastambide (qui réalise) et son pote Malik Bentalha. Seuls revenants, Bernard Farcy (inoubliable Gibert) et Édouard Montoute (Trésor). Mais pas de Frédéric Diefenthal, et encore moins Samy Naceri, iconique chauffeur de taxi.

"Dans mon premier traitement, Samy avait un vrai rôle : il arrivait à la fin du film pour nous aider à résoudre l'histoire, a récemment confié Franck Gastambide dans une interview à lire en intégralité dans le numéro de Première en kiosques. Luc [Besson] m'a dit que le personnage ne pouvait pas avoir une place aussi importante parce qu'on avait besoin d'un nouveau duo de héros et que ce soit leur film. On ne pouvait pas se reposer sur les anciens."

Pour autant, le metteur en scène ne lâche pas l'affaire. Hors de question pour lui de rayer le nom de celui qui fut la star de quatre films qui furent de véritables succès populaires. Le réalisateur lui propose alors de faire une apparition, "en clin d'oeil", faute d'avoir pu obtenir mieux d'EuropaCorp. Après des discussions, l'affaire n'aboutit pas. "Il n'a pas voulu accepter une simple apparition, regrette-t-il. On a respecté sa décision. J'en suis triste parce que j'aurais adoré offrir ça au public."

"Je n'appelle pas ça une approche, moi, avait expliqué Naceri à Télé Loisirs. Ils ont envoyé sur les réseaux sociaux que j'allais faire l'oncle de Malik Bentalha, je ne sais même pas, j'ai rien lu... Je ne suis au courant de rien." À l'écouter, Franck Gastambide n'est pas venu lui proposer un caméo comme le metteur en scène le laissait pourtant entendre. "Quand on fait une approche, on invite à prendre un café, on fait lire un scénario. J'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4, je pense que je mérite un peu plus de respect ! Quand ils viendront me voir avec quelque chose de plus sérieux et une lecture de scénario, on pourra en discuter. Pour l'instant, pour le grand désespoir des fans qui ont aimé les premiers films, je ne suis pas dedans !", avait tonné, déçu, le turbulent interprète de Daniel Morales.