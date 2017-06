Samy Naceri ne sera pas dans Taxi 5 : " Je mérite un peu plus de respect"

Samy Naceri l'a mauvaise. Héros des quatre premiers Taxi, saga culte qui l'avait propulsé au rang de star, l'acteur français ne serait pas de la partie dans le Taxi 5 réalisé par Franck Gastambide qui sortira en avril 2018, dix ans après le dernier opus. Interrogé par Télé Loisirs, le turbulent comédien de 55 ans ne nie pas avoir été approché, mais à l'entendre, rien de concret n'aurait abouti.

"Je n'appelle pas ça une approche, moi, explique-t-il, visiblement en colère. Ils ont envoyé sur les réseaux sociaux que j'allais faire l'oncle de Malik Bentalha, je ne sais même pas, j'ai rien lu... Je ne suis au courant de rien." Il ajoute : "Quand on fait une approche, on invite à prendre un café, on fait lire un scénario. J'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4, je pense que je mérite un peu plus de respect ! Quand ils viendront me voir avec quelque chose de plus sérieux et une lecture de scénario, on pourra en discuter. Pour l'instant, pour le grand désespoir des fans qui ont aimé les premiers films, je ne suis pas dedans !"

Reste à voir si Samy Naceri rebondira dans Taxi 5 ou s'il deviendra l'grand oublié de la saga avec Frédéric Diefenthal. Depuis plusieurs années, l'ex-chauffeur marseillais de Luc Besson est plus abonné aux unes des journaux pour divers tracas judiciaires que pour ses prestations au cinéma... ou derrière un micro.