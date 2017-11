Frédéric Diefenthal de retour dans Taxi 5 ? "On me l'a proposé..."

Verra-t-on les anciens visages iconiques de la franchise Taxi dans le 5e opus que réalise actuellement Franck Gastambide ? Après avoir officialisé le come-back de Bernard Farcy, alias le commissaire Gibert, le réalisateur et acteur a récemment laissé planer le doute sur la présence du duo Daniel-Émilien lors du festival de Sarlat. "Il faudra reprendre cette discussion plus tard. Nous sommes au montage mais tout n'a pas été tourné" a assuré l'acteur. Questionné sur une probable apparition du duo Samy Naceri-Frédéric Diefenthal il a indiqué : "C'est ce que l'on m'a dit mais de toute façon, tout cela n'est pas terminé."

Si Samy Naceri s'était plaint de ne pas avoir été contacté à l'aube du projet, Frédéric Diefenthal a mis les points sur les "i". L'acteur, qui sera mardi 21 novembre à l'affiche de la série noire La Forêt (France 3), a été on ne peut plus clair : "Je m'en fous ! Et je le dis sans amertume. On me l'a proposé, mais Émilien sans Daniel, ça n'avait plus de sens." De quoi confirmer la thèse selon laquelle le turbulent Naceri n'avait effectivement pas été invité à apparaître au générique...

Diefenthal conclut : "Et puis c'est même une vraie satisfaction que ça se fasse sans moi : ça m'a collé à la peau et j'ai besoin de m'en libérer."

Taxi 5, qui sortira dans nos salles le 11 avril 2018, suit Sylvain Marot, un super flic parisien et pilote d'exception, qui est muté contre son gré à la Police municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu maire de la ville, est au plus bas dans les sondages. Il va alors lui confier la mission de stopper le redoutable Gang des Italiens, qui attaque les bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire Taxi blanc.