Franck Ribéry : "Wahiba, la personne la plus importante de ma vie"

Interviewé par le magazine L'Équipe dans l'édition du 15 juin 2019, Franck Ribéry se révèle en homme amoureux et dévoile le vrai visage de celle qui partage sa vie depuis l'adolescence. Selon lui, c'est grâce à sa femme Wahiba qu'il a réussi et accumulé autant de succès.

"On est ensemble depuis l'âge de 16 ans. Elle est la personne la plus importante de ma vie !, explique-t-il. De A à Z, elle a toujours été à mes côtés, dans tous les instants. Elle a été encore plus là dans les moments durs. Je lui dois tout. Vraiment, si je n'avais pas eu cette femme, je n'aurais jamais été aussi fort."

Parent de cinq enfants Hiziya (13 ans), Shakinez (11 ans), Seïf el Islam (6 ans), Mohammed (3 ans) et Keltoum (3 mois), le couple est plus soudé que jamais.

Alors qu'il vient de rendre son maillot du Bayern Munich , Franck Ribéry cherche à nouveau un challenge pour continuer (et terminer) sa carrière de footballeur. Mais avant toute chose, il pense à sa famille et fait passer les besoins de sa femme en priorité.

Il raconte : "Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine étape. Je veux jouer encore deux saisons. L'argent, je l'aurai partout, de toute façon. Mais il y a aussi le challenge. Je suis devant une décision importante. Je ne dois pas penser qu'à moi, mais aussi à ma femme et à mes cinq enfants."

Alors, retour à Marseille ? Ou dans un autre club européen ? Franck Ribéry pourrait bien nous réserver encore quelques surprises...