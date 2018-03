François Hollande prépare-t-il sa revanche contre Valérie Trierweiler ?

Le 11 avril, les éditions Stock publieront le nouveau livre de François Hollande au titre encore provisoire, Les Leçons du pouvoir. Un an après ses entretiens avec les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme pour Un président ne devrait pas dire ça..., l'ancien chef de l'État devrait revenir sur son quinquennat, ses erreurs comme ses réussites, son rapport avec son successeur Emmanuel Macron et même son ancienne compagne Valérie Trierweiler.

Selon Le Journal du dimanche, "François Hollande se confie sur un aspect qu'il a toujours répugné à aborder : sa vie privée. Il évoquera Valérie Trierweiler, puis Julie Gayet, son actuelle compagne. C'est la première fois qu'il s'exprimera sur celle qui était à ses côtés lors de son élection à l'Élysée en 2012." Après la révélation par Closer de sa romance avec l'actrice et productrice Julie Gayet, son couple avec Valérie Trierweiler éclatait. C'est dans un ouvrage vengeur, parfois impudique, le best-seller Merci pour ce moment, que cette dernière a pansé ses blessures.

Au-delà de l'aspect intime, Merci pour ce moment, publié en 2014, a eu un effet politique dévastateur notamment lorsque Valérie Trierweiler révèle qu'Hollande employait l'expression "sans-dents" pour désigner les personnes vivant dans la pauvreté. C'est peut-être sur cet aspect, qui a vraiment terni au plus profond son identité d'homme de gauche, que François Hollande voudra revenir.

Depuis cette rupture retentissante, du jamais vu au plus haut niveau de l'État – le divorce puis le remariage à quelques mois d'intervalles de son prédécesseur étaient finalement peu de choses en comparaison –, François Hollande s'affiche avec parcimonie auprès de Julie Gayet. Début mars dans Paris Match, la productrice du documentaire nommé aux Oscars 2018 Visages villages (de JR et Agnès Varda) a confié n'avoir jamais voulu se glisser dans la peau de première dame. "Chacun son métier, martèle-t-elle. On élit une personne, pas un couple. La fonction de première dame est sexiste. C'est un job qui oblige à arrêter son métier. Et en plus, on ne touche pas de salaire." Alors Julie Gayet resta dans l'ombre, "aux côtés du président sans prendre la place de première dame. Et laisser faire ceux dont c'est le métier, les conseillers, les secrétaires, les chargés de protocole, qui ne devraient pas avoir à gérer la compagne".