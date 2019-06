François-Xavier Demaison et Anaïs mariés: baiser fougueux et amis stars en feu !

Après la cérémonie civile, François-Xavier Demaison et Anaïs Tihay ont mis le cap sur le château de Valmy, un somptueux domaine juste au sud d'Argelès-sur-Mer, adossé au massif des Albères et regardant vers la Méditerranée, pour une cérémonie en plein air des plus romantiques. Le couple, qui s'est formé au mitan des années 2010, a été ovationné par son entourage lors de son arrivée dans le parc, où une arche florale et un piano à queue avaient été installés.

De nombreux invités - dont beaucoup de personnalités connues du grand public - ont partagé des vidéos de ces grands instants d'émotion... et de la surprise collégiale qui avait été concoctée spécialement : un pastiche de We Are the World, le hit caritatif de Michael Jackson, Lionel Richie et Quincy Jones. "Nous, les amis, on a envie aussi de vous dire oui / Vous n'avez pas le choix / On va vivre avec vous / Toujours les uns contre les autres dans votre lit", se sont-ils entendu chanter, partagés entre émotion et fous rires - et baisers fougueux, encore.