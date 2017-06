François-Xavier Demaison et Anaïs, si amoureux devant Pierre Hermé amaigri

Bon vivant, amateur de bonne chair et de vins d'exception, François-Xavier Demaison n'a pas manqué le rendez-vous.

L'acteur et humoriste, récemment vu à l'affiche du film Les Têtes de l'emploi, était l'une des stars de la deuxième édition des Plumes d'or du vin et de la gastronomie qui s'est déroulée au pavillon Cambon à Paris (1er arrondissement) le 13 juin, aux côtés de Fred Testot, Isabelle Giordano, Gilbert Rozon, Paul Amsellem, à la tête du domaine Georges Vernay à qui l'on doit cette deuxième édition des Plumes d'or, ou encore Mathieu Madénian.

Mais le comédien de 43 ans n'était pas seul. François-Xavier Demaison a en effet pris part à la soirée avec sa compagnie, Anaïs Tihay. D'ordinaire, le couple se fait discret et n'est pas du genre à multiplier les apparitions publiques – alors qu'il n'est pas rare de croiser assez régulièrement l'acteur de La Chance de ma vie. Mais pour cette soirée, il a fait une exception, affichant son amour devant notre photographe avec une tendresse débordante.

Durant le dîner, les chefs des Grandes Tables du monde dont Pierre Hermé – qui a perdu beaucoup de poids et est apparu amaigri au côté de sa compagne Valérie Franceschi – ont remis des trophées aux journalistes français et étrangers de l'année pour le vin et la gastronomie.