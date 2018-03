Françoise Hardy : Sa fausse couche dont Jacques Dutronc s'est "réjoui"

Elle disait ne plus vouloir écrire de chansons, ni chanter après s'être sérieusement blessée et avoir failli perdre la vie à cause d'un oedème pulmonaire. Françoise Hardy est pourtant de retour dans les bacs avec Personne d'autre à paraître le 6 avril 2018. C'est dans le cadre de la sortie de ce nouvel opus forcément très attendu que l'artiste de 74 ans accorde une longue interview à Télérama (numéro du 31 mars au 6 avril). La femme de Jacques Dutronc - ils sont mariés depuis 1981 mais séparés -, évoque notamment sa vie privée, sans tabou comme elle l'a toujours fait.

Pragmatique de nature, Françoise Hardy revient sur un épisode délicat de sa vie : sa fausse couche survenue alors que Thomas avait déjà quelques années. Si la chanteuse date ici la perte de ce bébé après la naissance de son fils unique, elle l'avait placée à ses 5 ans au cours d'un entretien publié dans le magazine ELLE en juin 2015. Elle avait également révélé le sexe du bébé, une fille. Avec Télérama, Françoise Hardy partage la réaction de Jacques Dutronc à l'époque, alors en Guyane. "Je l'ai appelé.... et il s'est réjoui. 'Je savais qu'il y aurait un problème, je me suis toujours vu avec un petit garçon et pas deux.' Il avait une espèce de sixième sens et la nouvelle le rassurait, en quelque sorte", avoue l'artiste.

Comblé par son enfant unique, Françoise Hardy décrit Thomas comme "le plus grand bonheur" de sa vie. Son choix de suivre les pas de ses parents n'est pas sans causer quelques inquiétudes à sa maman, qui craint que son talent ne suffise pas à le faire durer. "Thomas fait de belles mélodies, il s'entoure d'excellents musiciens, mais ce métier évolue tellement.... Combien d'albums, pourtant remarquables, ne se vendent pas ? Combien de chanteurs intéressants passent aux oubliettes ?", déplore-t-elle. "Je suis inquiète pour lui", lâche-t-elle même.

L'intégralité de l'interview de Françoise Hardy est à retrouver dans Télérama, numéro du 31 mars au 6 avril 2018.