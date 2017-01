Françoise Laborde, Laurent Garnier... Les nouveaux élus de la Légion d'honneur

La promotion civile du 1er janvier 2017 de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite distingue quelque 731 personnes, dont 601 chevaliers, 104 officiers, 20 commandeurs, quatre grands officiers et deux grand-croix. Cette année, ce sont Françoise Barré-Sinoussi (Prix Nobel de médecine) et Louis Schweitzer (ancien patron de Renault) qui sont élevés à la plus haute distinction de l'ordre de la Légion d'honneur.

Parmi les personnalités célèbres qui ont été citées et recevront dans les mois à venir les insignes du prestigieux ordre honorifique figurent également le comédien Claude Brasseur, le directeur de l'Opéra national de Paris Stéphane Lissner, la spécialiste de l'enfance Catherine Dolto-Tolitch, la productrice de cinéma Fabienne Servan-Schreiber ou bien encore la journaliste Françoise Laborde (présidente-fondatrice d'une association en faveur des femmes), le président de L'Oréal France Loïc Armand, l'ancienne ministre Anne-Marie Idrac, le président d'Engie Gérard Mestrallet et le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas sont tous promus au grade d'officier.

Du côté des chevaliers, il est annoncé que l'acteur Jean Benguigui, le DJ et compositeur de musique électronique Laurent Garnier, la chef du service météo de TF1 Evelyne Dhéliat, l'actrice Zabou Breitman et le directeur général de TV5 Monde Yves Bigot seront décorés.

Outre cette promotion du 1er janvier, une promotion spéciale "attentat de Nice" distingue également 22 citoyens (cinq chevaliers de la Légion d'honneur et 17 chevaliers de l'Ordre national du mérite) pour avoir tenté de stopper le terroriste responsable de l'attaque au camion le 14 juillet sur la promenade des Anglais et pour avoir porté secours aux victimes. L'attentat avait causé la mort de 86 personnes et fait plus de 400 blessés.