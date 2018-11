Françoise Sagan "amère et très déçue" à la fin de sa vie, son fils raconte

À 56 ans, le fils de Françoise Sagan continue de faire vivre l'héritage littéraire de sa mère. Alors que de nouvelles adaptations de l'incontournable Bonjour tristesse sont en préparation, Denis Westhoff, le fils de l'écrivaine et de l'Américain Bob Westhoff, a accordé une nouvelle interview au magazine Ici Paris de ce 7 novembre 2018. L'occasion pour ce photographe de métier de raconter la fin de vie éprouvante de sa mère.

"Mes parents ont divorcé très tôt mais ils ont continué à vivre ensemble pendant huit ou neuf ans. Ma mère refusait énergiquement l'idée de se sentir attachée à quelqu'un, ce qui ne les a pas empêchés de s'aimer passionnément, a-t-il affirmé à nos confrères. La disparition de mon père, en 1990, des suites d'un cancer a été terrible pour elle."

Elle jugeait la France ingrate

Denis Westhoff évoque à quel point la fin de vie de sa mère a été difficile à tous les niveaux : "Elle a tout accumulé : ennuis de santé, ennuis d'argent, et ennuis avec la justice. (...) Privée de tout, elle vivait, à la fin de sa vie, hébergée chez une amie. Elle qui était toujours gaie et s'interdisait de raconter ses ennuis, était amère et très déçue ; notamment à l'égard de la France qu'elle jugeait ingrate... Elle considérait très justement avoir contribué à une certaine image de ce pays par sa littérature."

Pour ce qui est de la créance qu'elle a laissée après sa mort en 2004, près de 120 000 euros, son fils explique en voir enfin le bout : "Dix années auront été nécessaires pour combler cette dette et j'arrive bientôt fort heureusement au terme de son remboursement." Peut-être la prochaine adaptation de Bonjour tristesse au cinéma l'aidera-t-elle à finir de payer les dettes de sa célèbre mère.