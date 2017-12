Frank Delay (2Be3) "exhibo" : ses enfants ne sont "pas très fiers"...

Invité de l'émission C'est que de la télé sur C8, le 12 décembre 2017, Frank Delay a évoqué sa période 2Be3, sa nouvelle vie professionnelle sur les planches ainsi que sa vie de famille. Habituée à poser torse nu, le beau gosse a admis que ça ne plaît pas vraiment à ses enfants...

Papa de Jay-Lee (16 ans) et Kezian (15 ans), nés d'une précédente relation, Frank Delay sait que les adolescents peuvent se montrer sans pitié avec leurs parents. Interrogé sur le fait qu'il s'affiche de temps à autre, notamment sur les réseaux sociaux, peu vêtu, il a expliqué que ses enfants désapprouvent. "Ils sont pas trop fiers. Enfin, ça les amuse, mais du mauvais côté... Ils sont pas fans, ils aiment pas trop. Je leur tape l'affiche un peu", a-t-il dit.

En revanche, le comédien de 44 ans, aux abdos en béton et à la belle gueule, a ajouté qu'il est du genre à ne rien cacher à ses enfants et que ses derniers connaissent ainsi tout de son histoire personnelle et professionnelle.