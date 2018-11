Frankie Muniz (Malcolm) fiancé : Après les drames, le mariage avec Paige Price !

A 32 ans, Frankie Muniz va découvrir les joies du mariage. L'acteur américain s'est fiancé avec sa compagne de longue date, Paige Price. C'est la jeune femme qui a elle-même révélé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram.

"Quand vous êtes une petite fille, vous rêvez d'épouser l'homme de vos rêves. Vous pensez à toutes ces choses extravagantes allant de la manière dont il va faire sa demande à la robe que vous allez porter ou la musique sur laquelle vous allez danser avec votre père. Parfois, la réalité a tendance à dépasser vos rêves et vous surprend vraiment. Francisco Muniz IV, tu es plus qu'un rêve pour moi. Tu m'apprends des choses chaque jour, tu me complimentes quand je suis au plus mal et tu me pousses à aller de l'avant mais tu es là pour me soutenir quand je montre des signes de faiblesse. J'aime tout chez toi et je t'apprécie encore plus chaque jour qui passe. J'ai vraiment trop hâte d'être ta femme. PS : tu es officiellement le maître en matière de demandes en mariage. PPS : j'ai pleuré de façon tellement moche que je ne peux pas poster les photos...", a écrit le mannequin Paige Price sur Instagram.

Frankie Muniz, qui a déjà été fiancé par le passé à une autre jeune femme, a fait sa demande lors du Lantern Festival au Pinal Fairgrounds & Event Center de Casa Grande, en Arizona. L'ex-star de Malcolm, qui n'a plus de souvenirs de la série en raison de ses AVC, a récemment cumulé les épreuves : il a perdu son oncle puis, lors de son retour chez lui, il a découvert sa résidence inondée et ses affaires détruites à cause de son chat !

Côté carrière, Frankie Muniz anime actuellement aux Etats-Unis la version enfants de Dancing with the stars.