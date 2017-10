Frankie Muniz n'a aucun souvenir de "Malcolm" à cause de ses AVC

Frankie Muniz restera pour beaucoup le héros ado d'une famille de dingos dans la sitcom Malcolm, diffusée de 2000 à 2006. Le jeune homme de 31 ans a pris sa retraite en 2008 : ne faisant désormais plus que des apparitions à l'écran pour le plaisir, il se consacre à sa passion pour les sports automobiles. Mais ces dernières années, ses nombreux "mini-AVC" ont quelque peu compliqué son quotidien...

Je devrais me souvenir être allé en Australie

Frankie Muniz est actuellement candidat - et l'un des plus prometteurs ! - de la 25e saison de Dancing with the Stars sur la chaîne ABC. Dans l'épisode diffusé lundi 9 octobre 2017, l'ancien acteur révèle qu'il ne souvient plus de son enfance, ni des tournages de Malcolm, en raison de ses différentes attaques cérébrales : "Je ne suis pas vraiment sûr de comment ma perte de mémoire a commencé. J'ai eu neuf commotions cérébrales et mon lot de mini-AVC. Je ne suis jamais allé chez le médecin pour lui demander pourquoi je n'avais plus de mémoire. Pour être honnête, je n'en avais jamais vraiment parlé. Cela me rend un peu triste que certaines choses ne me reviennent pas. Par exemple, je devrais me souvenir être allé en Australie. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas..."

Le jeune homme explique avoir appris à vivre dans le présent. Frankie Muniz raconte également que sa compagne, le mannequin Paige Price, consigne chaque instant de leur vie dans des petits carnets dans lesquels il peut se replonger à loisir. Dans le même segment de l'émission, le génial Bryan Cranston, qui incarnait le père de Frankie dans Malcolm (avant de cartonner de nouveau dans Breaking Bad), est intervenu pour dire qu'il veillait sur son fils de fiction : "Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'il se souvenait et de ce qu'il a oublié. Cela reste ses expériences. Ce sera mon job de lui dire : 'Tu te souviens de ça ? Tu te souviens de ça dans Malcolm ? Regarde tout ce que tu as vécu.'"

Malgré la sévérité de la situation, Frankie Muniz confie être heureux : "Je suis heureux de ma carrière d'acteur, je suis heureux d'avoir décidé de piloter des voitures de course et de faire de la musique. Même si je ne me souviens pas de tout, je suis heureux." Parions que la présence de la jolie Paige à ses côtés n'y est pas étrangère.