Frasier : Mort d'un acteur phare de la série...

L'acteur John Mahoney, qui avait joué dans la série culte Frasier, est mort dimanche 4 février 2018, à l'âge de 77 ans, dévoile le site TMZ.com. L'acteur, né en Angleterre, est décédé à l'hospice où il vivait depuis quelques années.

L'acteur, qui a vécu la plus grande partie de sa vie aux États-Unis et avait été naturalisé américain, est mort à Chicago des suites d'une longue maladie. John Mahoney était connu du petit écran pour avoir interprété le père de Frasier pendant onze saisons entre 1993 et 2004. Il incarnait Martin Crane, un policier à la retraite au caractère bien trempé. Pour ce rôle, il avait reçu deux nominations aux Emmy Awards ainsi qu'aux Golden Globes et une récompense aux Screen Actors Guild Awards. Au cours de ses trente années de carrière, il avait aussi remporté un Tony Award pour une performance au théâtre.

Ces dernières années, on avait pu le voir dans la série Hot in Cleveland.

Thomas Montet