Fred Testot et les rumeurs d'homosexualité: "Les gens croient ce qu'ils veulent"

Loin du succès rencontré par son ancien partenaire de jeu Omar Sy, Fred Testot est aujourd'hui sur les planches dans Presque seul. Un spectacle humoristique et quasi cathartique où le comédien explore la vie d'acteur à travers une galerie de personnages hauts en couleur. L'occasion d'évoquer avec humour et décalage la célébrité, les critiques et le succès. "J'ai réussi dans ma vie mais je ne sais pas si j'ai réussi ma vie", dit-il ainsi dans son spectacle. Une nuance qui a toute son importance.

Heureux et pas du tout envieux, Fred Testot a trouvé un autre équilibre, loin des paillettes et des strass. "Je suis attaché à mon métier mais je le suis aussi à mon autre vie, celle qui est en dehors du boulot. Tout va bien si les deux peuvent cohabiter, lâche-t-il à Paris Match. Les gens ont tendance à oublier qu'il s'agit juste d'un travail. Si on l'oublie, là, on change. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de folles ambitions de carrière. J'ai juste l'ambition d'être heureux". "Quand ça marche, tout le monde parle de toi, t'es le meilleur. Et quand ça marche moins, tout de suite, tu n'es plus personne", affirme-t-il, mais sans aigreur.

Pour être heureux, Fred Testot ne lit rien sur lui. Pas les mauvaises critiques, ni les autres. Cela lui évite ainsi de voir son parcours constamment comparé à celui de son pote Omar Sy. Cela lui évite aussi de voir des médias discuter de sa vie privée, et notamment des rumeurs sur son homosexualité qui l'amusent plus qu'autre chose. "Les rumeurs me font marrer, avoue-t-il. Ma soi-disant homosexualité m'a plus fait rire qu'autre chose. Les gens croient ce qu'ils veulent. Ma famille, mes amis s'en foutent aussi bien sûr. Ça me plaît de parler de ça sur scène parce que je m'amuse beaucoup des étiquettes. Les gens se disent que parce que je joue des personnages homo, je le suis. C'est drôle !"

Fred Testot sera sur scène du jeudi au samedi, jusqu'au 29 avril à la Comédie de Paris, puis en tournée dans toute la France à l'automne 2017. On retrouvera également l'acteur de 43 ans dans la petite lucarne avec la série La Mante, au côté de Carole Bouquet et Jacques Weber.