Fred Testot réalise un de ses rêves d'enfant : Il nous dit tout !

L'ancien acolyte d'Omar Sy n'est en tout cas jamais où on l'attend : "J'aime bien participer à des choses différentes et, à chaque fois, c'est un plaisir, c'est ça notre métier de comédien. Actuellement, je joue un spectacle, Presque seul, et j'étais en tournage dans un rôle dramatique avec Carole Bouquet pour TF1 [La Mante, NDLR]."

Sur un ton plus léger, Fred Testot répondra à notre question farfelue : si Tata Suzanne, son personnage culte, était un félin, elle serait... "Une panthère des neiges", dit-il en louant la beauté de l'animal puis en rappelant rapidement qu'il s'agit d'une espèce en voie d'extinction, les braconniers s'en prenant à sa fourrure magnifique : "Il en reste entre 4 000 et 6 000 à l'état sauvage, c'est dingue..."

Et entre les grands et petits félins, il n'y qu'une patte ! Ce cycle de documentaire est fait pour être regardé avec son chat. Fred Testot prend en effet soin de rappeler que Nat Geo Wild a utilisé une technologie sonore composée d'ultrasons pour réunir les chats et leur maître devant ses programmes. La preuve en images dans la vidéo de notre player !

La "Big Cat Week" aura lieu du 6 au 12 février sur Nat Geo Wild