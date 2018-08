Freddie Mercury, sépulture inconnue : L'ultime secret du chanteur de Queen

Alors que son biopic débarquera enfin sur les écrans le 31 octobre 2018, qu'ignore-t-on toujours de Freddy Mercury, flamboyant leader de Queen ? De ses origines modestes, du succès tardif mais gigantesque, de ses multiples relations amoureuses et sexuelles, de ses amitiés avec la cantatrice espagnole Montserrat Caballé ou la regrettée Lady Di... les fans savent tout de leur idole. Tout sauf son tout dernier secret : le lieu où il repose pout l'éternité.

Dans son nouveau numéro, en kiosques ce 29 août 2018, Gala raconte le "mariage" de Freddie Mercury avec Mary Austin. Le couple s'est rencontré en 1970 et a vécu une histoire d'amour pendant six ans. Mary a toujours soutenu son compagnon et quand le succès a enfin été au rendez-vous, elle lui est devenue indispensable. En 1975, avec Bohemian Rhapsody, Queen devient un phénomène mondial et Freddie Mercury la rock star la plus épatante et haute en couleur depuis Elton John. Mary Austin est sa confidente comme son assistante, une personne de confiance. En 1985, dans la presse britannique, Mercury déclare : "Pour moi, c'était un mariage. Nous croyions l'un en l'autre, ça me suffit."

Quand Freddie Mercury apprend sa séropositivité, Mary est l'une des premières à le savoir. Le 24 novembre 1991, le chanteur meurt des suites d'une pneumonie. Son héritage est divisé entre sa soeur et ses parents d'une part, et Mary Austin de l'autre. L'amie fidèle hérite de sa propriété de Londres – elle y habite toujours, note Gala – et de la moitié de ses droits d'auteur. Le dernier compagnon du chanteur ne reçoit que des miettes. Surtout, Mary devient la gardienne d'un ultime secret. Freddie Mercury a été incinéré au Kensal Green Cemetery et c'est à son ancienne compagne que ses cendres ont été confiées.

Dernière adresse inconnue

En 2013, dans une interview au Daily Mail, Mary Austin raconte que Mercury avait très peur d'être dérangé dans son sommeil éternel : "Il ne voulait pas que qui que ce soit puisse tenter de l'exhumer comme cela s'était produit avec d'autres célébrités. L'obsession des fans peut être extrêmement profonde. Il voulait que cela reste un secret, et cela le restera." Quand des fans trouvent une pierre à son nom de naissance – Farrokh Bulsara – au Kensal Green Cemetery, Mary Austin est obligée d'intervenir pour démentir la présence des cendres de Freddie.

Au Daily Mail, Mary Austin racontait avoir conservé l'urne pendant deux ans dans la chambre du chanteur avant, un matin, d'aller honorer ses dernières volontés en toute discrétion : "J'ai dit que je sortais faire un soin du visage. Il fallait que je sois convaincante. C'était très compliqué de trouver le bon moment. Un beau matin, j'ai quitté en douce la maison, avec l'urne. Il fallait que cela ait l'air d'un jour comme un autre, de sorte que les employés n'aient pas le moindre soupçon – parce que les employés sont de vraies commères, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais personne ne saura jamais où il est inhumé, car telle est sa volonté." Les parents de Freddie Mercury eux-mêmes ne se savent pas où repose leur fils. Deux jours plus tôt, Mary les avaient conviés pour lui dire adieu.

C'est Rami Malek qui prête ses traits au chanteur dans le biopic Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer. Le rôle de Mary Austin est tenu par Lucy Boynton, vue récemment dans Le Crime de l'Orient-Express.