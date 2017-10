Frédéric Lopez : Le jour où il a failli "tuer" pour sauver une femme battue

Mercredi 18 octobre 2017, Anne-Elisabeth Lemoine recevait, entre autres, Frédéric Lopez sur le plateau de C à vous (France 5). Après avoir évoqué l'actualité et notamment l'affaire Harvey Weinstein, l'animateur de Rendez-vous en terre inconnue (France 2) se souvient d'une scène troublante à laquelle il a assisté.

"Devant chez moi, il y avait un homme qui était en train de battre une femme", raconte-t-il. Sans plus attendre, l'animateur s'en est pris à l'agresseur... "Je lui ai sauté dessus, j'ai failli le tuer", poursuit Frédéric Lopez, qui précise que "la gardienne de [son] immeuble criait 'appelez la police'".

Seulement, alors que tous s'affolaient, la femme battue "ne bougeait pas". Et, "ça c'est un problème très très très complexe", déplore l'invité. Finalement, la victime est "repartie" avec son agresseur. Une situation qu'il qualifie de "très étrange".

Dans la foulée, Frédéric Lopez rappelle qu'il avait déjà, l'an passé, évoqué le sujet. Sur le plateau de son émission Mille et une vies (France 2), l'animateur de 50 ans avait reçu plusieurs femmes victimes de violences conjugales. "Plus on libère la parole, plus des gens se reconnaissent et sentent que ce n'est pas normal", explique-t-il face à Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe.

