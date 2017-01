Frédérique Bel ultradécolletée pour Mugler face à Miss France et Elodie Frégé

Qui dit anniversaire dit grande fête. Pour souffler sur ses 25 ans, le parfum Angel de Thierry Mugler a vu les choses en grand. Le 5 janvier, la célèbre flagrance a pris ses quartiers dans le luxueux Grand Musée du parfum à Paris. Pour l'occasion, Angel a investi le jardin du magnifique musée et a convié plusieurs personnalités qui, entre glamour, chic, et sens de la fête, ont électrisé la soirée.

Frédérique Bel a aisément aimanté les regards, en tête de ce casting féminin exceptionnel. La belle blonde a fait crépiter les flashs en affichant un décolleté XXL et un look aussi sexy que chic. Vêtue d'un body Eres et d'un pantalon de cuir Tara Jarmon et juchée sur des bottines Isabel Marant, l'actrice de 41 ans a fait son petit effet, sous les yeux d'Élodie Frégé ou de Joyce Jonathan. Miss France 2017, Alicia Aylies, s'est aussi distinguée, s'affichant complice aux côtés d'Iris Mittenaere (lauréate en 2016), sous le regard bienveillant de Sylvie Tellier. Les deux jeunes femmes ont notamment posé avec Christian Courtin-Clarins (président du Conseil de surveillance de Clarins), avant de découvrir le fabuleux et féérique jardin du Grand Musée du parfum.

Dans la nuit parisienne, les convives ont alors pu découvrir un somptueux décor composé de 450 cristaux Swarovski, 10 kg de poussières d'étoiles, 50 miniatures Angel... le tout pour un résultat final magnifique ; 150 heures de travail auront été nécessaires pour concevoir ce jardin féérique, nous dira-t-on. Marie-Amélie Seigner, la pétillante Julie Depardieu, Elsa Zylberstein ou encore Karin Viard n'ont pas manquée de s'en délecter et de fêter comme il se doit les 25 ans d'une belle histoire. Comblée, Virginie Courtin-Clarins a également reçu avec bonheur les visites du mannequin Amalie Gassmann, du designer Alexis Mabille, de la Brigitte Sylvie Hoarau ou encore de l'actrice Laetitia Fourcade. Julie Ferrier (que nous avions rencontrée pour Père Fils Thérapie) et Alix Bénézech (qui sera à l'affiche d'En Attendant Violette le 25 janvier en salles et aussi du Sang de La Vigne avec Pierre Arditi qui sera diffusé le 14 janvier a 20h55 sur France 3) ont également été aperçues lors de cette soirée-anniversaire qui marquait aussi le lancement d'une exposition qui se tiendra entre les murs du musée jusqu'au 19 février 2017.

Christopher Ramoné