Gabriel-Kane Day-Lewis amoureux : déclaration d'amour à sa jolie compagne

Lorsqu'il avait fêté ses 24 ans en avril dernier, Gabriel-Kane Day-Lewis avait exprimé son épanouissement du moment sur Instagram. "Je me suis réveillé avec des messages très gentils et attentionnés ce matin, merci à tous pour les voeux d'anniversaire. Je suis très reconnaissant d'avoir eu une autre année pour vivre ce que la vie a à offrir et je me sens très chanceux de tout ce que j'ai aujourd'hui. 24 ans, je suis béni", avait-il publié, au lit avec sa compagne. Espérons que ce bonheur dure le plus longtemps possible.