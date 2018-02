Gad Elmaleh ému face à son fils Noé : "C'est un mélange de sentiments que j'ai"

Mercredi 14 février 2018, Gad Elmaleh était l'invité de Yann Barthès sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC. Avec beaucoup de fierté et d'émotion, l'acteur et humoriste de 46 ans a ainsi revu les images de son fils Noé (17 ans) en train de défiler pour la marque Dolce & Gabbana lors de la Fashion Week à Milan, le 13 janvier dernier.

"Je ne sais pas comment il a atterri là-dedans", a-t-il plaisanté. Les larmes aux yeux, Gad Elmaleh a demandé à revoir les images une seconde fois avant d'évoquer le parcours de son "fiston" chéri. "C'est un mélange de sentiments que j'ai parce que c'est à la fois une grande fierté, parce que c'est mon fiston et que je l'adore, et en même temps c'est de la mode et des défilés de mode dont je me suis moqué toute ma vie. Donc j'ai deux émotions qui sont un peu contradictoires, mais il a beaucoup d'humour et c'est génial", a-t-il expliqué.

Il est super bon à l'école, donc ça va

Si Noé rencontre le succès depuis qu'il a signé auprès de l'agence Success Models, son père affirme néanmoins qu'il garde la tête sur les épaules et qu'il ne prend rien au sérieux. "Parfois, il m'envoie des photos et il me dit : 'Pap's, j'vais pas mettre ces chaussures quand même ?' Je lui dis : 'Ouais, tu vas mettre ces chaussures, tu vas avoir l'air bizarre, tu vas prendre l'argent qu'ils vont te donner, et c'est comme ça'. (...) Je suis fier parce que c'est mon fiston. (...) Il a beaucoup d'humour, il ne se prend pas au sérieux là-dedans et il est super bon à l'école, donc ça va", a-t-il conclu.