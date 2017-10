Game of Thrones : Mort de l'un des acteurs, issu de Port-Réal...

Roy Dotrice, l'acteur britannique qui incarnait Hallyne (en charge des stocks de feu grégeois de Port-Réal) dans la série Game of Thrones, est mort le 16 octobre 2017 à 94 ans, dévoile la BBC. La famille du comédien a confirmé sa mort, survenue à son domicile de Londres.

Roy Dotrice, qui a été soldat durant la Seconde Guerre mondiale, a passé quelques années comme prisonnier dans les camps allemands. Une fois libre à la fin de la guerre, il avait entamé sa carrière dans les années 1950 à la télévision et on a ainsi pu le voir dans la série Mr and Mrs Smith, Angel, Beauty and the Beast et, dernièrement, dans Game of Thrones. Le comédien avait aussi mené une carrière au cinéma dès le début des années 1960, il a notamment joué dans Amadeus de Miloš Forman, The Scarlet Letter ou Hellboy II : Les légions d'or maudites.

En 2004, il était entré dans le Guinness des Records pour avoir prêté sa voix aux 224 personnages du premier tome de la saga littéraire Game of Thrones, dans sa version audio ! Roy Dotrice était également décoré du titre d'Officier d'excellence dans l'Ordre de l'Empire britannique, sur nomination de la reine Elizabeth II.

Thomas Montet