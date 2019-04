Game of Thrones, qui montera sur le trône ? Le candidat étonnant des parieurs

Le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones, celle du dénouement tant attendu, a été diffusé dans la nuit sur HBO et OCS pour la France, le 15 avril 2019. La série doit se conclure en six chapitres seulement, six épisodes d'une durée exceptionnelle (entre 50 et 80 minutes) et conçus comme des films à part entière. Depuis le lancement de Game of Thrones en 2011, les fans s'arrachent la tête et s'échangent les théories les plus dingues sur le sort de leurs héros préférés. Certains sont même prêts jouer un petit billet.

À l'instar de la Ligue 1 de football ou du prénom du prochain royal baby, on parie sur Game of Thrones. Le site TMZ.com rapporte que sur une plateforme américaine spécialisée dans les paris sportifs en ligne, on peut miser sur à peu près tout : du premier personnage à ouvrir la bouche dans le premier épisode de saison 8 au premier personnage principal à périr en passant par le premier dragon qui succombera sous les coups de l'ennemi. Mais le pari préféré des joueurs concerne évidemment le trône de fer : qui régnera sur les Sept royaumes à l'issue de la guerre contre les marcheurs blancs ? Les candidats à la couronne sont légion...

Selon TMZ.com, les parieurs américains estiment que Bran Stark est le personnage qui a le plus de chances de monter sur le trône avec une cote de 2 contre 1. En France, sur Winamax, le frère d'Arya et Sansa Stark est aussi le plus cité pour remporter la timbale. C'est pourtant un choix étonnant compte tenu du fait que le jeune homme, devenu la Corneille à trois yeux, reste plutôt en retrait tout en guidant Jon Snow.

Daenerys vouée à l'échec ?

Daenerys Targaryen, le personnage interprété par Emilia Clarke, n'arrive pas en tête chez les bookmakers. Sur Winamax, on lui préfère même Jon Snow (Kit Harington), véritable héritier du trône de fer depuis les révélations de la saison 7. La série raconte pourtant la conquête de Daenerys armée de ses dragons pour remonter sur le trône, mais l'existence même de Jon Snow remet en cause sa légitimité et les parieurs semblent l'avoir bien compris. Rien que pour ce point, cette saison 8 s'annonce explosive.

Pour le moment, le trône de fer est occupé par Cersei Lannister. Avec une cote de 15 contre 1, la victoire finale du personnage le plus détestée (et adorée pour ça) de Game of Thrones peut rapporter gros. Plus encore que la victoire du Roi de la Nuit, le grand méchant qui marche en direction de Westeros avec son armée de zombies et son dragon de glace. Mais le public ne croit pas vraiment au salut de Cersei : pour preuve, les paris sont ouverts sur l'identité du chanceux qui lui tranchera la gorge... Ses frères Jaime et Tyrion Lannister sont évidemment les chouchous des parieurs. Réponse dans quelques semaines.