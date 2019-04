Kit Harington et Rose Leslie (GoT) bientôt parents ? "J'espère être père"

L'ultime saison de Game of Thrones est sur le point d'être dévoilée. Pour le grand casting de cette série cultissime, c'est toute une aventure qui s'arrête ici. Pour Kit Harington, interprète de l'inoubliable Jon Snow, cela n'a pas toujours été facile sur le tournage, où il a dû faire face à une importante dépression. Tout n'était pas à jeter, puisqu'il a tout de même trouvé sa moitié, Rose Leslie, qui interprète le rôle de Ygritte. "Le pire aspect dans le fait d'être tombé amoureux de Rose et de l'épouser, c'est qu'il ne sera pas facile de travailler encore avec elle, confie l'acteur de 32 ans à InStyle. Travailler avec elle a été l'un des moments les plus forts de ma vie et de ma carrière. Je ne sais pas quand – peut-être jamais – je vais pouvoir jouer à ses côtés à nouveau. Nous sommes mariés désormais et il est difficile de travailler avec sa femme."

"Je vois la lumière au bout du tunnel"

Kit Harrington et Rose Leslie se sont mariés en juin 2018, lors d'une superbe cérémonie dans les bois, en Écosse. Le couple a acheté une grande maison dans la campagne anglaise, où il coulera des jours heureux après la fin de Game of Thrones. Un moment qu'il redoute autant qu'il le soulage. "Je vais toujours être 'ce gars-là'. Malgré toutes les merveilles que ça m'a apportées, j'ai vécu des choses difficiles. Le travail le plus important que j'aie jamais fait est sur le point de se finir", déclare-t-il, avant de se rattraper. "Bon, pas le plus important. J'espère devenir père", dévoile-t-il.

Alors que la huitième et dernière saison sera diffusée aux États-Unis le 14 avril 2019 (et en simultané sur OCS), Kit Harington va enfin pouvoir souffler. "Je vois la lumière au bout du tunnel. Une fois la diffusion terminée, je pense avoir l'impression que quelque chose a été enlevé de mes épaules. J'ai sous-estimé la pression exercée sur la série pendant dix ans", poursuit celui qui fait régulièrement de tendres déclarations à son épouse.

Mais l'interprète de Jon Snow ne pouvait pas évoquer le tournage sans en dire un peu plus sur l'intrigue de cette dernière saison, qui s'annonce riche en surprises. "Je pense qu'ils ne nous ont pas dit quelle était la scène finale. Le secret de cette saison est tout simplement énorme. Personne à qui j'en ai parlé n'a deviné la fin réelle. Personne n'a encore tout compris", taquine Kit Harington. Réponse (très) bientôt.