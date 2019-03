Kit Harington, 32 ans, a dévoilé à Variety qu'il avait vécu une période de dépression, après la mort de son personnage, Jon Snow, soit le cliffhanger principal de la série Game of Thrones survenu à la fin de la saison 5. "Quand vous devenez le cliffhanger d'une série télé, surtout d'une série télé qui est à son apogée, l'attention portée sur vous est extrêmement terrifiante. Des gens me hurlaient dessus dans la rue 'est-ce que t'es mort ?'. Et au même moment, vous devez assumer. Toutes mes névroses – je suis aussi névrosé que n'importe quel acteur – étaient survoltées à cause de ça. On me demandait trop d'efforts", raconte le mari de Rose Leslie, qu'il l'a d'ailleurs rencontré sur le tournage de Game of Thrones, en 2012.

Pour ceux qui auraient (déjà) oublié, le personnage de Kit Harington, Jon Snow, a été poignardé à mort par un camarade alors qu'il gardait le Mur, au Nord de Westeros. La saison 5 se terminait sur son corps ensanglanté et sans vie. Les fans se sont alors un peu emballés et des théories sur une possible résurrection ont éclos. "Ce n'était vraiment pas une période heureuse de ma vie. Je pensais que je devais me sentir comme la personne la plus chanceuse du monde, quand en réalité, ce n'était pas le cas. J'étais vulnérable. C'était une période instable de ma vie, comme la plupart des gens lorsqu'ils ont 20 ans", poursuit-il.

Cette détresse l'a poussé à remettre en question sa carrière d'acteur. C'est là que Kit Harington s'est décidé à en parler à un professionnel. "J'ai commencé à voir un psychologue. Ça m'a semblé dangereux, étant donné que je ne parlais plus à personne. J'étais très soucieux de ma capacité à jouer encore, reconnaît-il. En regardant la totalité des épisodes de Game of Thrones, 70% des scènes ne me conviennent pas. J'ai dû l'accepter. Le tournage était très difficile, avec un froid extrême et des costumes très lourds. J'y étais toute l'année. Je voyais des personnages partir et revenir, mais Jon Snow était là tout le temps !", résume Kit Harington. Aujourd'hui, l'acteur va mieux. Il est en tête d'affiche du nouveau film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan.

L'ultime saison de Game of Thrones sera diffusée en France, sur OCS, à partir du 14 avril 2019. Kit Harington sera ainsi dans les six derniers épisodes de la série d'HBO, qui seront plus longs que ceux des saisons précédentes.