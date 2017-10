Garou de retour dans The Voice au côté de Lara Fabian !

Non, ce n'est pas en France que Garou fera son grand retour, mais dans la version québécoise de The Voice. En effet, le chanteur canadien - présent dans la version française durant quatre saisons, de 2012 à 2014, puis en 2016 - a été choisi pour être juré de La Voix, tout comme Lara Fabian. Les deux stars seront entourées du compositeur Alex Nevsky et du chanteur Eric Lapointe (déjà présent la saison passée aux côtés de l'auteur-compositeur Pierre Lapointe, de la chanteuse Isabelle Boulay et du musicien Marc Dupré).

Pour rappel, C'est Mika, Zazie et Florent Pagny que l'on retrouvera dans The Voice 7, en France. Ils accueilleront un petit nouveau la saison prochaine : Pascal Obispo. L'interprète de Fan a été choisi pour remplacer M. Pokora Et pour The Voice Kids 5, c'est Soprano et Amel Bent qui siégeront aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori.

Un bien beau programme !