Gaspard Proust dans On n'est pas couché à la rentrée ? Il dément !

Pour information, après quatre mois à guichets fermés à la Comédie des Champs-Elysées en 2016, Gaspard Proust jouera dès le 21 septembre son Nouveau spectacle. En 2015, il avait quitté la bande de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! afin de justement se consacrer à la scène.

Enfin, concernant On n'est pas couché, si Catherine Angot rejoindra bel et bien Yann Moix dès la rentrée, Laurent Ruquier serait toujours à la recherche d'un humoriste qui tiendrait une chronique de manière hebdomadaire comme l'ont fait Nicolas Bedos, ou encore plus récemment le comédien Fary.