George Clooney : "Ella est le portrait craché d'Amal, elle a ses yeux de biche"

En se mariant, puis en faisant deux beaux bébés (Ella et Alexander, nés le 6 juin 2017), George Clooney dit être la preuve vivante qu'un "monstre peut se transformer". C'est ce qu'il confie à Closer en s'épanchant sur sa vie de famille et son nouveau rôle de papa. Depuis les premières confessions quelques jours après la maternité, rien n'a changé pour la star hollywoodienne. "J'ai bien essayé d'aider Amal avec les jumeaux, mais j'ai vite compris que j'étais surtout utile quand je ne faisais pas grand-chose", avoue-t-il avec humour.

Ce qui ne l'empêche pas d'être complètement gaga, et cash, à propos de ses enfants, à commencer par Ella, "le portrait craché" de sa femme Amal Clooney, parce qu'elle "a des yeux de biche" et, comme sa mère, "est douce et silencieuse". "Quant à Alexander, j'ai bien peur qu'il ait tout pris de moi. Il fait constamment du bruit avec sa bouche et c'est un vrai clown, confie le jeune papa de 56 ans. J'espère qu'il va vite prendre davantage de sa mère, car je crois qu'il est pour le moment assez mal parti dans la vie." Sympa, le padre.

Très heureux de sa vie, George Clooney est "un homme comblé" même si son dernier film, Bienvenue à Suburbicon, a été un échec commercial aux Etats-Unis. "J'essaie de ne rien prendre pour acquis et d'être simplement reconnaissant. Il y a quelques années, je n'aurais jamais cru que je pourrais me retrouver dans une situation de vie comme celle-ci", relativise l'acteur, qui dit avoir changé, notamment pour sa femme. "Elle m'a forcé à tirer un trait sur une bonne douzaine de potes qui n'étaient, selon elle, 'pas très fréquentables'", concède celui qui a tiré une croix sur une vie de célibataire endurci, les virées à moto comme les soirées bien arrosées. Une nouvelle vie pour ce père de famille qui clame également ne plus avoir "l'âge de jouer les grands séducteurs" et n'être "plus en mesure d'incarner des playboys au cinéma".