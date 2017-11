George Clooney est prêt à arrêter sa carrière d'acteur...

La sixième réalisation de George Clooney, Suburbicon avec Matt Damon et Julianne Moore est l'un des pires démarrages de l'histoire de la Paramount, avec seulement 2,8 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Parallèlement à cela, l'acteur, cinéaste et producteur est un homme d'affaires heureux car sa société de téquila – gérée avec son ami Rande Gerber, monsieur Cindy Crawford – lui a rapporté une fortune. La star n'a pas de souci d'argent, malgré son flop au cinéma. Et il ne court pas après les rôles en tant que comédien non plus. Dans son interview au Sunday Times, l'heureux père des jumeaux Ella et Alexander explique qu'être acteur n'est plus sa priorité.

"Ecoutez, j'ai joué pendant longtemps et maintenant j'ai 56 ans. Je ne suis plus le jeune premier qui finit avec la fille. Enfin, je ne dois plus l'être. Bon, à part si on me propose un rôle comme celui de Paul Newman dans Le Verdict... Mais il n'y a pas beaucoup de rôle comme celui-là. Jouer la comédie me servait à payer mon loyer. Mais je viens de vendre ma société de téquila pour un milliard de dollars. Je n'ai pas besoin d'argent", explique en toute franchise George Clooney au Sunday Times.

Cette fortune amassée par George Clooney lui permet donc d'absorber sans problème son échec au cinéma. Il a d'ailleurs d'autres projets en tête comme une fondation caritative avec son épouse et influente avocate Amal Clooney et contribuer à aider les victimes de crimes de guerre sur le continent africain. Il précise avant qu'on ne lui demande : "Je n'ai pas d'aspiration en politique. Même si beaucoup de personnes m'ont poussé à me lancer depuis que Trump a été élu." Affaire à suivre...