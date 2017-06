George Clooney : Après les jumeaux, le jeune papa touche le jackpot !

George Clooney est sur un petit nuage. Papa de jumeaux (Ella et Alexander) depuis le 6 juin dernier, l'acteur américain continue sur sa très bonne lancée, à croire que rien ne lui résiste. Sa société spécialisée dans la tequila Casamigos a été vendue mercredi 21 juin à un géant du spiritueux, Diageo, pour la jolie somme de 1 milliard de dollars (environ 895 millions d'euros).

Il en était très fier, affichant les couleurs de sa tequila sur des T-shirts qu'il portait très régulièrement. Montée avec Mike Meldman, un magnat de l'immobilier, et son ami Rande Gerber, l'époux de l'ex-mannequin Cindy Crawford et fondateur d'une société qui gère des bars et des restaurants à New York et Los Angeles, Casamigos a très vite connu le succès grâce à la star hollywoodienne.

Une petite boisson à l'eau-de-vie d'agave qui s'est avérée très rentable, notamment grâce à George Clooney, une égérie qui n'a pas coûté un seul centime à sa boîte. Mais il n'est pas le seul. Cindy Crawford avait également joué le jeu en créant le buzz autour du sexe des futurs enfants de George. Elle avait posté une photo sur Instagram, affirmant avoir trouvé un cadeau de bienvenue pour les enfants. Il s'agissait de deux bodys sur lesquels était inscrit "Casa" pour l'un, "Migos" pour l'autre – sous-entendant qu'il s'agit d'une fille et d'un garçon. À la naissance des bébés, c'est Rande Gerber qui avait amusé la Toile en se faisant passer pour un livreur transportant sur un chariot deux caisses de bouteilles de tequila... et trois paquets de couches-culottes.

George Clooney a eu du nez. Les États-Unis représentent 80% du marché de la tequila, cet alcool rapportant plus de 6 milliards de dollars chaque année. Du coup, les grandes marques enchaînent les acquisitions. Chez les stars, Clooney a fait des émules : Justin Timberlake a depuis lui aussi créé son label...